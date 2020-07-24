Роспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой в РФ

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За 2020 год в России не зафиксировали ни одного случая заражения чумой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В последний раз заболевшего чумой выявили в 2016 году. Случай произошел на территории горно-алтайского высокогорного природного очага чумы в Республике Алтай. Кроме того, по одному заболевшему фиксировали в 2014 и 2015 годах в этом же районе, рассказали в Роспотребнадзоре.

"Этот район является пограничным с Монголией, и на его территории расположен трансграничный природный очаг чумы (Сайлюгемский)", – отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что население Кош-Агачского района составляет более 18 тысяч человек. Все они ежегодно получают вакцину от чумы, равно как и часть населения Тувы, которая проживает рядом с российско-монгольской границей.

Кроме того, в районе Алтая регулярно проводится истребление блох, а также поселковая дератизация и дезинсекция. Также действует запрет на охоту на сурков, поскольку они являются носителями чумы.

Ранее в Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы. В начале июля было выявлено двое зараженных. Впоследствии еще один случай был обнаружен в приграничных районах Китая. 14 июля в Монголии скончался 15-летний подросток, заболевший бубонной чумой.

Доктор медицинских наук, инфекционист Владимир Никифоров заявил, что в России эпидемия бубонной чумы невозможна. Он отметил, что на территории РФ она лечится. Кроме того, чума не передается от человека к человеку.