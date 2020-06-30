Вирусолог оценил опасность нового штамма свиного гриппа

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Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в ходе беседы с Москвой 24 оценил опасность нового вируса, обнаруженного китайскими учеными. Специалисты из поднебесной считают, что штамм свиного гриппа потенциально способен вызвать новую пандемию. По мнению Аграновского, паники на этой почве быть не должно.

"Постоянно обнаруживают новые штаммы, но они оперативно вырабатывают иммунитет. Потому что вирус свиного гриппа за счет своих механизмов действует даже быстрее, чем, например, те же коронавирусы. Последствия его просто не успевают принять вредоносный характер", – считает профессор.





Алексей Аграновский доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Они будут распространятся, конечно. Надо опасаться, но спокойно. Надо готовиться к этому, возможны новые такие варианты пандемий.

По словам специалиста, необходимо делать все рекомендованные врачами прививки и соблюдать банальные правила предосторожности. Аграновский уверен, что опыт с COVID-19 поможет людям вести себя разумно в нынешних реалиях.

"Соблюдать обычные разумные предосторожности, особенно в холодный сезон, когда распространяется вирусная инфекция. Мы научены уже этой вспышкой COVID-19. К этому стали относиться серьезней, по крайней мере, многие из нас", – заявил ученый.





Алексей Аграновский доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Я бы советовал сохранять голову на плечах и не бояться, но разумно опасаться.

Ранее китайские ученые обнаружили неизвестный до сих пор штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать новую пандемию.

Специалисты анализировали вирусы гриппа у свиней с 2011 по 2018 год. В десяти провинциях Китая они взяли около 30 тысяч назальных мазков у животных, что позволило выделить 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.

В результате ученые выявили недавно появившийся штамм вируса гриппа, в котором содержатся гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года. Штамм G4 EA H1N1 распространился в популяции свиней с 2016 года.

Подобное открытие вызывает опасения у ученых относительно возможной генерации пандемических вирусов.