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Москва 24

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Город

3 августа, 18:17

"Ничего эффективнее на данный момент нет": эксперты – о важности ношения масок в столице

город безопасность

За несоблюдение масочного режима на 300 миллионов рублей оштрафовали столичные магазины. Несмотря на спад пандемии, носить маски и перчатки необходимо в магазинах, общественном транспорте и местах скопления людей. Рассказываем, почему средствами защиты не стоит пренебрегать и с какими заболеваниями они борются, кроме коронавируса.

Маски как ЗОЖ-культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Пандемия пошла на спад, но проблема еще не снята, поэтому во всех местах массового скопления людей этот режим сохраняется", – сообщил Москве 24 депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его мнению, коронавирус уже "стал рядовым явлением в нашей жизни", но многие забыли о других заболеваниях, которые активизируются с приходом осени.

На фоне роста простудных заболеваний активизируется не только коронавирус, но и парагрипп, энтеровирусы, всего порядка двухсот возбудителей респираторных заболеваний. Там везде нужны маски.
Геннадий Онищенко
депутат Госдумы, врач-эпидемиолог

По словам Онищенко, масочный режим – это не новая реальность, а эстафета, которую постепенно передает коронавирус, с которым мы получили первичные навыки ношения масок. "До этого в Москве, увидев человека в маске, нужно было сразу объявлять красный день календаря для москвичей. Теперь это становится реальностью, что хорошо. Это должно быть элементом нашей культуры здорового образа жизни", – подчеркнул Онищенко.

Также, по мнению эксперта, соблюдение масочного режима позволит сэкономить деньги на лекарствах и продлить годы жизни москвичей. "Ничего эффективнее масок у нас на данный момент нет", – отметил Онищенко.

Что думают москвичи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Несмотря на обязательное ношение масок и перчаток в транспорте, магазинах и массовых местах скопления людей, многие москвичи игнорируют средства защиты. Одним в маске жарко, другим тяжело дышать, а третьи просто не верят в их эффективность.

Между тем москвичка Наталья Вишкова в текущей эпидемиологической ситуации считает важным обезопасить себя средствами защиты в метро и общественных местах.

В местах, где очень много людей, маски имеют смысл, потому что многие болеют, ходят с насморком, ОРВИ и маска все равно тебя защищает. Если кто-то лишний раз чихнет, то бактерии не попадут.
Наталья Вишкова
москвичка

Для жительницы столицы Дарьи Маркеловой в условиях пандемии сложнее всего оказалось контролировать соприкосновение рук с лицом. При этом она всегда надевает маску и перчатки в общественных местах.

Постоянно переживаешь, что выходишь из своей квартиры и автоматически думаешь о том, что нельзя дотронуться до лица, нужно это контролировать, носить с собой средства защиты.
Дарья Маркелова
москвичка

Покидая квартиру, Дарья всегда надевает перчатки, чтобы не касаться кнопок лифта и ручек дверей. При выходе из подъезда она выкидывает перчатки в мусорный контейнер и дезинфицирует руки антибактериальными салфетками или гелем.

Защитить себя и близких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В текущей ситуации непонятно, как долго продолжится масочно-перчаточный режим, но ясно одно: соблюдение мер безопасности позволит сохранить здоровье и сократить вероятность новых вспышек заболевания. Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что длительность ношения масок будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

В обстановке пандемии это необходимо и, может быть, будет необходимо в течение всего следующего года, а может, и двух лет. Будет зависеть от того, как это будет развиваться.
Анатолий Альтштейн
вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Эксперт отметил, что если более 50% людей будет соблюдать масочно-перчаточный режим, это окажет влияние на ход эпидемии. Если таких людей будет 90%, то влияние будет гораздо сильнее и мы быстрее преодолеем этот период. При этом необязательно носить маску целый день, важно надевать ее, когда необходимо.

Действительно, маска утомляет и в ней тяжело дышать, поэтому использовать ее нужно локально, в местах скопления людей. Спускаетесь в метро – надели маску. После этого вы выходите и снимаете ее. Когда вы просто на свежем воздухе и не приближаетесь к людям, ношение маски необязательно.
Анатолий Альтштейн
вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Также вирусолог порекомендовал постоянно носить с собой флакончик с дезинфицирующим веществом, которым можно протереть руки, если вдруг вы потрогали предметы в транспорте или магазине без перчаток.

Москвичам напомнили об обязательном ношении средств защиты в общественных местах

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