"Ничего эффективнее на данный момент нет": эксперты – о важности ношения масок в столице

За несоблюдение масочного режима на 300 миллионов рублей оштрафовали столичные магазины. Несмотря на спад пандемии, носить маски и перчатки необходимо в магазинах, общественном транспорте и местах скопления людей. Рассказываем, почему средствами защиты не стоит пренебрегать и с какими заболеваниями они борются, кроме коронавируса.
Маски как ЗОЖ-культура
"Пандемия пошла на спад, но проблема еще не снята, поэтому во всех местах массового скопления людей этот режим сохраняется", – сообщил Москве 24 депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его мнению, коронавирус уже "стал рядовым явлением в нашей жизни", но многие забыли о других заболеваниях, которые активизируются с приходом осени.
По словам Онищенко, масочный режим – это не новая реальность, а эстафета, которую постепенно передает коронавирус, с которым мы получили первичные навыки ношения масок. "До этого в Москве, увидев человека в маске, нужно было сразу объявлять красный день календаря для москвичей. Теперь это становится реальностью, что хорошо. Это должно быть элементом нашей культуры здорового образа жизни", – подчеркнул Онищенко.
Также, по мнению эксперта, соблюдение масочного режима позволит сэкономить деньги на лекарствах и продлить годы жизни москвичей. "Ничего эффективнее масок у нас на данный момент нет", – отметил Онищенко.
Что думают москвичи
Несмотря на обязательное ношение масок и перчаток в транспорте, магазинах и массовых местах скопления людей, многие москвичи игнорируют средства защиты. Одним в маске жарко, другим тяжело дышать, а третьи просто не верят в их эффективность.
Между тем москвичка Наталья Вишкова в текущей эпидемиологической ситуации считает важным обезопасить себя средствами защиты в метро и общественных местах.
Для жительницы столицы Дарьи Маркеловой в условиях пандемии сложнее всего оказалось контролировать соприкосновение рук с лицом. При этом она всегда надевает маску и перчатки в общественных местах.
Покидая квартиру, Дарья всегда надевает перчатки, чтобы не касаться кнопок лифта и ручек дверей. При выходе из подъезда она выкидывает перчатки в мусорный контейнер и дезинфицирует руки антибактериальными салфетками или гелем.
Защитить себя и близких
В текущей ситуации непонятно, как долго продолжится масочно-перчаточный режим, но ясно одно: соблюдение мер безопасности позволит сохранить здоровье и сократить вероятность новых вспышек заболевания. Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что длительность ношения масок будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.
Эксперт отметил, что если более 50% людей будет соблюдать масочно-перчаточный режим, это окажет влияние на ход эпидемии. Если таких людей будет 90%, то влияние будет гораздо сильнее и мы быстрее преодолеем этот период. При этом необязательно носить маску целый день, важно надевать ее, когда необходимо.
Также вирусолог порекомендовал постоянно носить с собой флакончик с дезинфицирующим веществом, которым можно протереть руки, если вдруг вы потрогали предметы в транспорте или магазине без перчаток.
Москвичам напомнили об обязательном ношении средств защиты в общественных местах