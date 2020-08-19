Ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом

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Немецкие ученые обнаружили механизм заражения коронавирусом, сообщает "Газета.ру". Специалисты раскрыли, как именно вирус попадает в клетку.

С помощью криоэлектронной томографии и усреднения субтомограмм и моделирования молекулярной динамики они определили, что "шипы", из-за которых COVID-19 получил свое название, могут изгибаться.

Как рассказала глава исследовательской группы Якомина Крийнсе Локера, "шипы" перемещаются по поверхности вируса и таким образом могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой.

"Гибкая ножка цепляет глобулярную часть S-белка, в которой находится рецептор-связующая область и механизмы, необходимые для соединения с инфицируемой клеткой", – рассказали ученые.

Ранее ученые рассказали о новой версии происхождения коронавирусной инфекции COVID-19. По данным вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон, новый вирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году.

По данным ВОЗ на 19 августа, в мире зафиксировано более 21,7 миллиона случаев заражения, свыше 771 тысячи человек скончались.

В России выявлен 937 321 случай COVID-19, вылечились 749 423 человека, скончались 15 989.