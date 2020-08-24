В России выявлено 4 744 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 4 744 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 100 случаев не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву пришлось 625 случаев. На Санкт-Петербург пришлось 182 случая, на Московскую область – 148, на Ростовскую область – 131, на Ставропольский край – 129, на Свердловскую область – 127, Красноярский край – 115, Нижегородскую область – 114, Волгоградскую область – 112.

В Саратовской области зарегистрировали 99 новых пациентов, в Воронежской области – 97, в Кемеровской области – 92, в Оренбургской области – 90, в Иркутской области – 89, в Краснодарском крае – 88 , в Ульяновской области – 87, в Приморском крае – 83, в Ханты-Мансийском АО – 76, в Самарской области – 73, в Хабаровском крае – 68, в Алтайском крае – 65, в Дагестане и Кировской области – по 63, в Мурманской области – 62, в Ямало-Ненецком АО – 61.

В Пермском крае и Челябинской области – по 59 новых пациентов, в Новосибирской и Сахалинской областях – по 57, в Калмыкии – 54, в Костромской, Архангельской областях и Крыму – по 52, в Псковской и Пензенской областях – по 50, в Тюменской области – 48, в Орловской области и Бурятии – по 46, в Омской, Томской областях и Республике Саха (Якутия) – по 44, в Белгородской области – 41, в Республике Коми – 40.

На Ярославскую область пришлось 39 случаев, на Астраханскую область и Чувашию – по 35, на Курскую область – 34, Ивановскую, Вологодскую области и Башкирию – по 33, Карачаево-Черкесию – 32, Мордовию – 31, Калужскую и Тульскую области – по 30, Брянскую, Рязанскую области, Татарстан и Удмуртию – по 29, Ленинградскую область – 27, на Курганскую область и Республику Тыва – по 24, на Владимирскую, Тверскую, Калининградскую области и Ингушетию – по 23.

В Тамбовской области и Республике Алтай зарегистрировали по 22 новых пациента, в Новгородской области и Адыгее – по 20, в Забайкальском крае и Амурской области – по 19, в Липецкой области, Кабардино-Балкарии и Хакасии – по 18, в Карелии – 17, Северной Осетии и Республике Марий Эл – по 16, в Смоленской области – 10, в Камчатском крае – 9, Магаданской области – 6, Чечне – 5, Севастополе – 4, Еврейской АО – 2 и в Чукотском АО – 1.

Всего в России зарегистрировано 961 493 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, Москве, Московской области, Камчатском крае, Смоленской области и Чечне.

За последние сутки подтверждено 65 летальных случаев. За все время скончались 16 448 человек. Полностью выздоровели за 24 часа 2 456 человек. За весь период болезнь перебороли 773 095 пациентов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.