В России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 4 696 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 253 случая не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву пришелся 681 случай, на Санкт-Петербург – 179, на Московскую область – 143, Ростовскую область – 130, Хабаровский край – 125, Ставропольский край – 123, Нижегородскую область – 122, Свердловскую область – 116, Красноярский край – 113, Воронежскую область – 99.

В Волгоградской и Кемеровской областях зарегистрировали по 98 случаев коронавируса, в Саратовской области – 96, в Оренбургской области – 89, в Иркутской области – 87, в Краснодарском крае – 86, в Ульяновской области – 85, в Приморском крае – 81, в Самарской области – 75, в Челябинской области – 70, в Ханты-Мансийском АО – 69, в Алтайском крае – 66, в Дагестане – 65, в Костромской и Мурманской областях – по 64, в Кировской области – 63.

На Новосибирскую и Сахалинскую области выпало по 59 случаев, на Пермский край, Ямало-Ненецкий АО и Крым – по 55, на Пензенскую область – 54, на Тюменскую область – 51, на Бурятию – 48, Республику Саха (Якутия) – 45, Белгородскую область – 43, Орловскую область – 42, Томскую область – 40, Коми – 37, Ярославскую область – 35, Башкирию и Чувашию – по 34, Астраханскую область – 33, Ивановскую область – 32, Вологодскую область и Мордовию – по 31.

В Ленинградской области, Карачаево-Черкесии и Татарстане зарегистрировали по 30 новых пациентов, в Калужской области – 29, в Курской и Тульской областях – по 28, в Рязанской области, Ингушетии и Омской области – по 27, в Карелии – 26, в Брянской области – 25, в Архангельской и Псковской областях – по 24, в Тамбовской, Тверской областях, Удмуртии и Тыве – по 23, во Владимирской и Курганской областях – по 22, в Калининградской и Новгородской областях – по 21, в Амурской области – 20.

На Адыгею, Кабардино-Балкарию, Хакасию и Забайкальский край пришлось по 19 новых случаев коронавируса, на Северную Осетию и Республику Марий Эл – по 17, на Липецкую область – 16, Камчатский край – 11, Смоленскую область – 10, Калмыкию – 9, Чечню – 7, Республику Алтай и Магаданскую область – 6, Еврейскую АО – 4, на Ненецкий автономный округ и Севастополь – по 2.

Всего в России зарегистрировано 966 189 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Чукотском автономном округе, Московской области, Калмыкии, Архангельской области и Смоленской области.

За последние сутки подтверждено 120 летальных случаев. За все время по России умерли 16 568 человек. За 24 часа выписано по выздоровлении 6 652 человека. За весь период болезнь перебороли 779 747 человек.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 23 миллионов случаев коронавируса, свыше 800 тысяч человек скончались.

