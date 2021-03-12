Песков заявил о намерении РФ создавать благоприятные условия для внутренних инвестиций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия намерена создавать максимально благоприятные условия для внутренних инвестиций, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, только так можно эти инвестиции привлекать.
"Сейчас есть целый набор инструментов, которые действуют. По мнению РСПП, например, часть этих инструментов неэффективна, по мнению правительства, наоборот, часть мер показывает свою результативность", – цитирует Пескова РИА Новости.
На совещании о мерах по повышению инвестиционной активности Владимир Путин заявил, что бизнесу лучше делать инвестиции внутри страны. При этом российский лидер подчеркнул, что крупные компании должны сами принимать решения в вопросах вложений.
Он добавил, что в России должны быть созданы условия для вложения средств в развитие бизнеса в стране, а не распределение их в "тихих гаванях" за рубежом.
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