Путин рассказал о борьбе на рынке вакцин

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На рынке вакцин идет борьба, заявил Владимир Путин на совещании по мерам повышения инвестиционной активности.

По словам президента, вакцинирование россиян от коронавируса должно быть на первом месте, как и цены на продукты на внутреннем рынке должны превалировать перед прибылью от экспорта.

"Мировой рынок вакцин – 100 миллиардов долларов. И мы видим, как ведут себя конкуренты. Они заходят, небольшую партию продают этих вакцин, причем со скидкой, на условиях, что все остальное будет приобретаться только у этого производителя. Борьба идет за эти рынки", – подчеркнул российский лидер.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

В список также входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

