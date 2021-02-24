Гондурас зарегистрировал вакцину "Спутник V"

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Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Гондурасе. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация прошла по ускоренной процедуре. Ее провело Агентство по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас.

"Спутник V" – это вакцина для всего человечества, и ее одобрение в 36 странах мира подчеркивает важный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Гондурас присоединился к ряду государств Латинской Америки, одобривших применение "Спутник V", и мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире", – рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев.

Ранее "Спутник V" одобрили в Египте. Также "Спутник V" официально зарегистрировали в Киргизии и в Сирии.

Вакцина также одобрена в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

