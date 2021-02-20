Вакцину "Спутник V" могут в ближайшее время одобрить в Словакии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что вакцина от коронавируса "Спутник V" скоро будет одобрена в Словакии. Об этом глава учреждения Кирилл Дмитриев заявил в эфире телеканала "Россия-24".
"Мы надеемся, что Словакия и, может быть, ряд других государств тоже одобрят это ["Спутник V"] в ближайшее время", – подчеркнул Дмитриев.
В России 20 февраля зарегистрировали третью российскую вакцину от коронавируса. Препарт получил название "КовиВак". Его разработали в Центре имени Чумакова.
Накануне министерство иностранных дел России пригласило сотрудников иностранных посольств и международных организаций на получение прививки от коронавируса. Уточняется, что данное решение подразумевается действующими международными договорами.
В США из-за непогоды задерживаются поставки вакцин от коронавируса
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