В РФ планируют произвести 88 млн доз вакцины от COVID-19 в первой половине 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
До конца первого полугодия 2021 года планируют произвести 88 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Об этом заявила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.
"Планируем на сегодняшний день, что до конца I полугодия объем производства составит – пока без "КовиВака" – 88 миллионов комплектов доз", – уточнила Голикова во время совещания об обращении вакцин для профилактики COVID-19.
По ее словам, 83 миллиона комплектов доз придется на "Спутник V" и 5,4 миллиона на препарат "ЭпиВакКорона".
Вице-премьер подчеркнула, что сейчас произвели 11,1 миллиона комплектов доз вакцины, находящихся в обороте.
Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" создали на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Ранее эксперт рассказал о различиях российских вакцин от COVID-19. Член Совфеда, врач Сергей Леонов описал характеристики трех российских вакцин от коронавируса.
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