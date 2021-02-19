В МИД России пригласили иностранных дипломатов сделать прививку от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
МИД РФ разослал всем посольствам и представительствам международных организаций в России приглашение принять участие в вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и печати внешнеполитического ведомства.
Как уточняется, приглашение дипломатов к вакцинации – распространенная во многих государствам практика. Таким образом, Россия выполняет обязательства по международным договорам.
В МИД РФ подчеркнули, что вакцинацию сотрудников российских диппредставительств за рубежом и членов их семей строят на основе принципа добровольности и сохранения права на выбор альтернативной прививки.
Отмечается, что в настоящее время российскую вакцину от коронавируса разрешили использовать более чем в 25 странах мира.
Как стало известно ранее, нехватка доз вакцины американского производства вынуждает дипломатов из США запрашивать вакцину от коронавируса в странах, где они несут службу. Уточнялось, что в России некоторые сотрудники Госдепа обратились за дозами препарата "Спутник V" российского производства после того, как Вашингтон не смог пообещать доставку вакцины американского производства в ближайшем будущем.
Официально Госдепартамент США не рекомендовал применение российского препарата, в том числе из-за отсутствия американской регистрации. При этом сотрудники ведомства могут самостоятельно принимать решение о вакцинации.
Дипломаты США просят прививку "Спутником V" из-за нехватки американского препарата – СМИ
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