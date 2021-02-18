Дипломаты США просят прививку "Спутником V" из-за нехватки американского препарата – СМИ

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Нехватка доз вакцины американского производства вынуждает дипломатов из США запрашивать вакцину от коронавируса в странах, где они несут службу. Об этом сообщает газета Washington Post.

"В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами [вакцины] "Спутник V" российского производства после того, как Вашингтон не смог [им] пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем", – указал автор материала.

Официально Госдепартамент США не рекомендовал применение российского препарата, в том числе из-за отсутствия американской регистрации. При этом сотрудники ведомства могут самостоятельно принимать решение о вакцинации.

Согласно данным Washington Post, 13 иностранных государств также предложили американской администрации вакцинировать дипломатов препаратом Pfizer из собственных запасов.

Журналисты также выяснили, что первую поставку американской вакцины из квоты, выделенной Госдепу, преимущественно распространили среди сотрудников на Восточном побережье США.

Ранее стало известно, что в США обнаружили гибридный штамм коронавируса. Изначально мутацию нашли только в образцах одного человека. Отмечается, что она содержит в себе элементы и британского, и американского COVID-19.

