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Москва 24

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Общество

08:25

Welt рассказала об удивлении Запада российским "Спутником V"

медицина общество за рубежом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Журналист Жак Шустер отметил, что созданием вакцины от коронавируса "Спутник V" Россия смогла впечатлить западные страны. Об этом он написал в статье для газеты Welt.

В публикации он вспоминает, как Европу и США напугал запуск СССР в октябре 1957 первого искусственного спутника Земли.

"С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической стороны. Вакцина против COVID-19, которая быстро поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами", – пишет Шустер.

Он также отметил, что высокую эффективность в борьбе с коронавирусом и безопасность "Спутника V" доказывает публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов третьей фазы клинических исследований.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса.

ВОЗ сочла публикацию The Lancet доказательством эффективности "Спутника V"

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