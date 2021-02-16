Лавров рассказал об отношении США к "Спутнику V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Попытки Соединенных Штатов приписать Кремлю геополитический замысел в связи с распространением вакцины "Спутник V" от COVID-19 вызывают сожаление. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
"Недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине "Спутник V", поскольку это опять же "геополитический замысел Кремля" и "надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от РФ", – заявил глава российской дипмиссии.
Лавров объяснил, если США нечего противопоставить нормальному дружескому общению с РФ, то ситуация печальна.
Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Ранее американские эксперты оценили преимущества вакцины "Спутник V". Инфекционист медцентра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу выразил мнение, что эта вакцина сыграет ключевую роль в борьбе с пандемией в мире.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: