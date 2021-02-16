Лавров рассказал об отношении США к "Спутнику V"

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Попытки Соединенных Штатов приписать Кремлю геополитический замысел в связи с распространением вакцины "Спутник V" от COVID-19 вызывают сожаление. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине "Спутник V", поскольку это опять же "геополитический замысел Кремля" и "надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от РФ", – заявил глава российской дипмиссии.

Лавров объяснил, если США нечего противопоставить нормальному дружескому общению с РФ, то ситуация печальна.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Ранее американские эксперты оценили преимущества вакцины "Спутник V". Инфекционист медцентра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу выразил мнение, что эта вакцина сыграет ключевую роль в борьбе с пандемией в мире.