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Москва 24

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Общество

11:26

Американские эксперты оценили преимущества вакцины "Спутник V"

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты трех университетов США оценили российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и пришли к выводу, что одним из преимуществ препарата является то, что при высокой эффективности он не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки. Об этом сообщает ТАСС.

Инфекционист медцентра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу выразил мнение, что эта вакцина сыграет ключевую роль в борьбе с пандемией в мире.

Комментируя статью о вакцине "Спутник V" в журнале The Lancet, он отметил, что "в третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%". При этом у вакцин Pfizer и Moderna эффективность составляет около 95%. Однако специалист подчеркнул, что российский препарат на основе ДНК, а значит, ему не нужно для хранения сверхнизких температур, как того требуют РНК-вакцины.

Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета Дэниел Курицкис также отметил, что "Спутник V" "может храниться в обычном холодильнике".

"Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять", – подчеркнул он.

Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур тоже назвал преимуществом то, что препарат не требует поддержания сверхнизкой температуры при транспортировке, но добавил, что для вакцины важнее безопасность и эффективность.

Ранее в РФПИ сообщили, что эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%, для пациентов старше 60 лет – 91,8%.

По данным главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник V" показал одинаковую эффективность против новых штаммов коронавируса.

Как рассказали в фонде, результаты третьей фазы исследований, подтверждающие эффективность российского препарата, опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – журнал The Lancet.

Дмитриев отметил, что эта публикация стала важной вехой в борьбе с пандемией COVID-19.

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

До этого Дмитриев объявил, что производители вакцины от коронавируса нарастят объемы выпуска продукции. Он заявил, что с февраля 2021 года планируется производить "десятки миллионов доз вакцины".

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и некоторых других странах.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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