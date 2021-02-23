Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Киргизии

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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" официально зарегистрирована в Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

"Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V", – заявил представитель пресс-службы.

Накануне вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Сирии. Она также одобрена в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

