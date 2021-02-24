Египет зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована управлением Египта по лекарствам, сообщает RT. Регистрация проходила по ускоренной процедуре.

"На Ближнем Востоке Египет является самой населенной страной, в которой проживают более 100 миллионов человек. Она стала 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины "Спутник V", – рассказали в российском фонде прямых инвестиций.

Ранее "Спутник V" официально зарегистрировали в Киргизии и в Сирии. Вакцина также одобрена в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.