Египет зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

15:57
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована управлением Египта по лекарствам, сообщает RT. Регистрация проходила по ускоренной процедуре.
"На Ближнем Востоке Египет является самой населенной страной, в которой проживают более 100 миллионов человек. Она стала 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины "Спутник V", – рассказали в российском фонде прямых инвестиций.
Ранее "Спутник V" официально зарегистрировали в Киргизии и в Сирии. Вакцина также одобрена в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.
Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
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