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В мире

14:42

Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Гайане

медицина за рубежом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Гайане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Кооперативной Республики Гайана. <…> Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры", – заявили в пресс-службе.

В РФПИ подчеркнули, что российский препарат "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее "Спутник V" официально зарегистрировали в Киргизии, а накануне – в Сирии. Вакцина также одобрена в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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