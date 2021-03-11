Путин посоветовал бизнесу делать инвестиции внутри страны

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На совещании о мерах по повышению инвестиционной активности Владимир Путин заявил, что бизнесу лучше делать инвестиции внутри страны. При этом российский лидер подчеркнул, что крупные компании должны сами принимать решения в вопросах вложений.

"Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и инвестиционными планами. Но вот, имея в виду, что мы работаем в условиях большого количества факторов неопределенности, повторяю – сами решаете (куда инвестировать), но лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что в России должны быть созданы условия для вложения средств в развитие бизнеса в стране, а не распределение их в "тихих гаванях" за рубежом.

"Но сегодня тихих, завтра что будет – мы не знаем, имея в виду эти факторы неопределенности", – добавил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что причиной введения ограничений в отношении России со стороны Запада является сам факт существования российского государства.

При этом президент выразил уверенность, что внимание к инвестиционному климату в стране приведет к тому, что "предпринимаемые в отношении нас шаги любого свойства только на пользу нам пойдут".