Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин призвал соблюдать баланс интересов при определении цен на продукты. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам инвестиционной активности.

"Баланс интересов должен соблюдаться. Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Ну удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать", – заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты к волатильности. При этом он отмечал, что правительство России держит под контролем данную ситуацию.

В аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщали, что цены на продукты в России в январе этого года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Аналитики рассказывали, что цены в основном поднялись в регионах с небольшими доходами, а также с большой долей личных трат на еду. Наиболее ощутимое подорожание продуктов зафиксировали в Дагестане, где рост цен составил 10,85%.

Специалисты Росстата отмечали, что в России с 26 января по 1 февраля ускорился рост цен на огурцы с 2,4 до 6,9%. Уточнялось, что средний рост цен на плодоовощную продукцию за неделю увеличился с 1,4 до 1,6%. Также отмечался рост темпов подорожания свежей белокочанной капусты (1,3 против 0,6%), репчатого лука (1,5 против 1,3%) и моркови (2,4 против 2,2%).

