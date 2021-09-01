В России планируют создать альянс по защите детей в Сети

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Крупнейшие российские интернет-компании объявили о планах создать альянс по защите детей в цифровой среде. Соглашение о сотрудничестве было подписано в присутствии Владимира Путина, сообщает ТАСС.

"Создание альянса – крайне важная задача, которая должна обеспечить их (детей. – Прим. ред.) безопасность в цифровой среде. Мы приложим все усилия для того, чтобы это было реализовано", – отметил гендиректор АО "Газпром-медиа холдинг" Александр Жаров.

В свою очередь, управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян отметил, что совместно с альянсом планируется разрабатывать курс для детей, учителей, родителей по цифровой грамотности. По его словам, курс поможет лучше ориентироваться в интернете.

Ранее Владимир Путин сообщил, что содержание онлайн-пространства очень важно для благополучия детей. По его словам, в этой сфере дети должны быть надежно защищены, поэтому необходимо, чтобы общество и бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность. Также президент выразил надежду на участие глобальных цифровых платформ в совместной работе по защите детей в интернет-среде.

Владимир Путин во Владивостоке посетил Всероссийский детский центр "Океан", где провел приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.