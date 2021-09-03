Баженов назвал киберпреступность одной из главных угроз национальной безопасности

Фото: Максим Манюров

Тимофей Баженов и Петр Толстой высказались о проблемах кибербезопасности, росте преступлений в информационном пространстве и необходимости образовательных проектов, раскрывающих мошеннические схемы.

Баженов подчеркнул значимость защиты информационного пространства как приоритетного направления новой стратегии национальной безопасности России.

"Считаю, что проблемы кибермошенничества необходимо обсуждать как можно чаще. И не только обсуждать, но и начинать действовать. Статистика по киберпреступлениям растет с каждым днем. Ни в чем не повинные пожилые люди теряют сбережения, которые они накапливают годами. Остановить поток преступлений могут только бескомпромиссные законодательные инициативы. Сейчас важно понять, что киберпреступность уже давно вышла за рамки обычных преступлений", – отметил общественник.

По его словам, киберпреступность может стать главной угрозой национальной безопасности и стабильному будущему.

"Мы получаем сотни обращений от граждан, которые просят защитить их персональные данные, не допустить того, чтобы они попали в руки мошенников. Конечно, цифровизация уже довольно плотно вошла в нашу жизнь, сами отношения между гражданами и государством переведены в электронный формат. Однако при этом нельзя допустить того, чтобы кто-то использовал личную информацию людей в корыстных и преступных целях. Работа над законодательными инициативами, направленными на защиту конституционных прав граждан, продолжится в следующем созыве Госдумы", – в свою очередь добавил Толстой.

При этом Тимофей Баженов рассказал о пакете предложений по борьбе с кибермошенничеством. Журналист предложил внести изменения в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за электронное мошенничество, а также поставил вопрос о признании тяжкими киберпреступлений против пенсионеров и других незащищенных слоев населения.

Ранее в Кремле сообщили о начале взаимодействия РФ и США по борьбе с киберпреступностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о проходящих двусторонних консультациях по данной теме.