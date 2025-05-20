ТАСС: экс-замглавы генштаба РФ Арсланова просят приговорить к 19 годам тюрьмы

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Гособвинение попросило приговорить бывшего замглавы генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова к 19 годам колонии по делу о взятке и мошенничестве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

"В ходе прений сторон прокурор попросил признать виновным Арсланова в особо крупом мошенничестве и взятке в особо крупом размере и назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы", – сообщил собеседник агентства.

Арсланова обвиняют в двух эпизодах мошенничества на общую сумму около 6,7 миллиарда рублей. Он находился под подпиской о невыезде с октября 2019 года, в феврале 2020 года суд принял решение арестовать бывшего военнослужащего.

По версии следствия, Арсланов причастен к махинациям при закупке спецтехники для вооруженных сил. По этому делу также был арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов. Впоследствии фигурантами дела также стали бывший глава АО "Воентелеком" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов.

Замначальника Генштаба отрицает свою причастность к преступлениям. Он не признал вину и назвал дело против себя попыткой дискредитировать руководство Вооруженных сил РФ.