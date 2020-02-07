Суд арестовал замначальника Генштаба ВС РФ Арсланова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Суд в Москве изменил меру пресечения с подписки о невыезде на арест до 7 апреля 2020 года заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову, обвиняемому в двух эпизодах мошенничества на общую сумму около 6,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Военный находился под подпиской о невыезде с октября 2019 года, тогда же ему было предъявлено обвинение. Его имущество ранее арестовали как обеспечительную меру по факту домашнего ареста.

Меру пресечения было решено изменить, поскольку в деле появилась информация о давлении Арсланова на бывших подчиненных и предложении взятки начальнику первого управления Главного управления связи Вооруженных сил РФ Александру Оглоблину.

По версии следствия, Арсланов был причастен к махинациям при закупке спецтехники для вооруженных сил. По этому делу также был арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов. Впоследствии фигурантами дела также стали бывший глава АО "Воентелеком" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов.

Замначальника Генштаба отрицает свою причастность к преступлениям. Он не признал вину и назвал дело против себя попыткой дискредитировать руководство Вооруженных сил РФ.

