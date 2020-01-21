Суд признал законным арест дома замглавы Генштаба Арсланова

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Второй окружной военный суд признал законность ареста земельного участка и дома, принадлежащих заместителю главы Генштаба ВС РФ генерал-майору Халилу Арсланову. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил признать законным решение об аресте земельного участка и дома Арсланова, который расположен в подмосковных Липках под Красногорском, произведенном в рамках уголовного дела о мошенничестве", – объявила судья, назначенная на дело.

По версии следствия, домом фактически владеет именно Арсланов, хотя сторона защиты приводит доказательства, указывающие, что дом в Подмосковье не оформлен в собственность генерал-майора.

В декабре 2019 года суд в Москве принял решение арестовать имущество замглавы Генштаба Вооруженных сил РФ Халила Арсланова. В правоохранительных органах уточнили, что данное решение выступает "обеспечительной мерой" по уголовному делу о мошенничестве.

Ранее Халилу Арсланову предъявили обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере. Следователи указывают на причастность подозреваемого к эпизодам хищения 191 миллиона 437 тысяч 536 рублей и порядка 6,5 миллиарда рублей.

