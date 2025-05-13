РИА Новости: обвиняемый во взяточничестве экс-кадровик МО РФ Кузнецов имеет долги по ЖКХ

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Бывший главный кадровик МО РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки на 80 миллионов рублей, задолжал свыше 63,7 тысячи рублей за ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылками на судебные документы.

Агентство отмечает, что управляющая компания подала в суд на Кузнецова в 2022 году из-за неоплаты им жилищно-коммунальных услуг в период с марта 2020 года по сентябрь 2021 года. Бывший кадровик имел в собственности одну четвертую долю квартиры и два машиноместа.

В апреле 2025 года московские судебные приставы приступили к взысканию задолженности с Кузнецова. В отношении него было возбуждено исполнительное производство за неуплату более чем 63,7 тысячи рублей по платежам за жилплощадь и коммунальным платежам.

Кузнецов был арестован 14 мая 2024 года. У него изъяли более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба, он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Причиной дела стала взятка, которую Кузнецов получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем с индивидуальным предпринимателем Львом Мартиросяном. Свою вину в совершении преступления экс-кадровик не признает.