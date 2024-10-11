СК возбудил дело против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" за взятку

Фото: depositphotos/irinabal18

Следователи возбудили уголовное дело против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова по факту дачи взятки при исполнении контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Правоохранители выяснили, что в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления МО РФ Владимиру Демчику взятку в размере 4 миллионов рублей за привлечение предприятия первого в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ на общую сумму более 574 миллионов рублей.

Решение об аресте фигуранта вынес 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия. В данный момент правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

В свою очередь, Демчика арестовали 2 августа. Позже следователи установили, что в его деле фигурируют контракты по пошиву головных уборов.

В том же месяце его адвокаты обжаловали решение об аресте и попросили изменить гендиректору меру пресечения на ту, которая не была бы связана с лишением свободы.

В конце сентября суд наложил арест на загородный дом и трехкомнатную квартиру Демчика, а также на денежные средства, общая сумму которых превысила 100 миллионов рублей. Кроме того, срок его заключения под стражу продлили до 1 ноября 2024 года.