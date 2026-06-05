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05 июня, 15:37

Общество

Москвичам пообещали до 30 градусов к середине следующей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столбики термометров в Москве и Подмосковье могут подняться до 30 градусов в дневные часы к середине следующей недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В среду, 10 июня, днем в столичном регионе ожидается до 25–30 градусов выше нуля, при этом местами не исключен небольшой дождь", – говорится в сообщении.

Ночью 10 июня температура воздуха в столичном регионе составит 13–18 градусов.

Хорошей погода будет и в эти выходные. В субботу, 6 июня, воздух прогреется до 24–26 градусов. На следующий день, 7 июня, будет еще теплее – 26–28 градусов в Москве, до 29 градусов – в области.

В ночь на 6 июня будет 10–12 градусов, в центре столицы – до 16 градусов. Жителей Подмосковья в ночные часы ожидает 7–12 градусов. Осадков в ближайшие выходные не предвидится.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что купальный сезон в Московском регионе стартует 6–7 июня. Водоемы прогреются до 18–19 градусов. Сейчас температура воды в Москве-реке у Звенигорода составляет 17 градусов, а у Коломны – 18.

В Москве в выходные воздух прогреется до 27 градусов

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