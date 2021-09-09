Директор школы рассказала о семьях девочек, ушедших из дома в Красноярском крае

В Красноярском крае региональная полиция сообщила, что разыскивает двух школьниц, ушедших из дома в Лесосибирске. Вскоре стало известно, что дети могли уехать в соседний поселок к подруге из-за конфликта, произошедшего с матерью одной из девочек. К счастью, правоохранителям удалось найти детей. Рассказываем подробности произошедшего и разбираемся, как предотвратить пропажу ребенка.



Сбежали из-за конфликта?

Информация о пропаже двух школьниц из города Лесосибирска Красноярского края распространилась в соцсетях. На поиски детей по указанию руководства ОМВД России по городу подняли весь личный состав отдела. По данным СМИ, обоим школьницам 13 лет.

Вскоре выяснилось, что девочки могли уехать в соседний поселок к подруге из-за конфликта с матерью одной из них. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Предварительно установлено, что 7 сентября 2021 года несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в поселок Колесникова к своей подруге", – говорится в сообщении ведомства.





из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры Сегодня они были замечены в магазине в этой деревне, после чего скрылись. Предварительная причина ухода – конфликт с матерью одной из девочек.

В ведомстве добавили, что на профилактических учетах семьи не состояли. Отмечается, что по факту пропажи заявлений в полицию не поступало. В связи с происшествием в прокуратуре начали проверку.

К счастью, 9 сентября стало известно, что полиции удалось найти живыми обеих школьниц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ГУ МВД.



Систематически прогуливали уроки

Директор школы, в которой учатся девочки, Елена Цзян рассказала РЕН ТВ, что в обеих семьях есть проблемы с воспитанием детей.

"Одна семья стоит у нас на внутришкольном учете. В семье четверо детей. На протяжении многих лет двое детей воспитывались матерью, двое детей воспитывались бабушкой. Дети, которые старше, они находились с бабушкой, там наблюдались случаи ухода из дома. Маленькая девочка очень часто уходила из дома – ее искали учителя, соцработники, педагоги. Находили ее", – уточнила она.

По словам Елены Цзян, сбежавшая девочка из этой же семьи стоит на внутришкольном учете. При этом школьница в прошлом году добросовестно посещала занятия, но были случаи неординарного поведения, говорит директор.

Она добавила, что мама второй школьницы часто переезжает. "Первоначально девочка обучалась в нашей школе, но мама часто принимает решения о смене места жительства, они уезжают из города, потом возвращаются. И вот они вернулись из Боготольского района", – объяснила директор школы.





Елена Цзян директор школы, где учатся девочки Обе девочки нуждаются в том, чтобы родители внимательно относились к их заботам и следили за поведением и отсутствием детей на школьных занятиях. Как только информация была опубликована в "ЧП. Лесосибирск", родители не ответили ни классному руководителю, ни соцработнику ни на один звонок.

Информацию о том, что одна из девочек воспитывалась в неблагополучной семье, подтвердила мама одноклассницы сбежавшей, пишет "Газета.ру".

"Систематически прогуливала занятия. Учебой она не заинтересована, а мама этой девочки не заинтересована в том, чтобы дочь получала нормальное образование. Ей все равно. Учителя, конечно, в шоке, пытались как-то повлиять, вызывали маму в школу, но воспитанием на тот период занималась бабушка, мама пила", – сказала женщина.

Она добавила, что якобы у девочки появился молодой человек, старше ее на пару лет.



Не довести до ухода из дома

Детский и семейный психолог Наталия Наумова в беседе с Москвой 24 заявила, что в подростковом возрасте очень часто дети начинают бороться с родителями за власть. По словам эксперта, так ребенок хочет отстоять свои личные границы, чтобы родители начали к нему прислушиваться. Это может привести к уходу детей из дома, подчеркнула она.

"Чтобы дети не уходили из дома, необходимо отказаться от критики ребенка в пользу того, чтобы принять его таким, какой он есть, и помочь сформироваться как личности. Не воспринимать его как продолжение себя, будто он – это часть родителей, и они испытывают стыд, если у ребенка что-то не получается", – объяснила Наумова.





Наталия Наумова детский и семейный психолог Родителям важно понимать, что детям требуется поддержка, принятие. Как правило, они уходят, чтобы доказать близким свою значимость. Чтобы родители наконец-то увидели, как им плохо без ребенка, что зря обижали его.

Специалист добавила: если дети делают что-то плохое, то не стоит их за это ругать. По мнению Наумовой, следует поговорить с ребенком, выяснить причину поступков.

"В этом случае ребенок думает, делает выводы, понимает, что он поступил неправильно. Самое главное, чтобы ребенок научился мыслить. Для детей важно видеть, что их не осуждают, не стыдят, не обвиняют, а поддерживают и понимают, тогда ребенок не уходит", – уточнила специалист.

Психолог подчеркнула, что с детьми нужно выстраивать уважительные и доверительные отношения. По словам эксперта, контроль должен быть умеренным, но в любом случае присутствовать.





Наталия Наумова детский и семейный психолог Если родители понимают, что ребенок потерялся с радаров, надо искать его, звонить. Показывать ребенку, что его любят и ждут. Если он возмущается и говорит, что не надо его контролировать, то просто просим его, например, каждые два часа звонить или писать СМС, что с ним все в порядке.

Если ребенок отказывается это делать, то, по мнению специалиста, родителям следует объяснить, что его любят и просят звонить или писать не из-за недоверия, а потому что он большая ценность в их жизни.