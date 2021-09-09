В прокуратуре назвали предварительную версию исчезновения школьниц в Красноярском крае

10:46
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Две девочки, пропавшие в Лесосибирске Красноярского края, могли уехать в соседний поселок из-за конфликта с матерью одной из них, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, 7 сентября несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в поселок Колесникова к своей подруге. Сейчас их местонахождение не установлено. Известно, что 9 сентября их заметили в магазине в этой деревне, после чего девочки скрылись.
"Предварительная причина ухода – конфликт с матерью одной из девочек", – заявили в прокуратуре региона.
Отмечается, что на профилактических учетах родители и дети не состояли. В рамках проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с подростками и родителями.
Информация о пропаже девочек в Лесосибирске появилась накануне в соцсетях. Родители школьниц заявлений по данному факту не подавали. На поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по городу Лесосибирску поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: