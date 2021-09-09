В прокуратуре назвали предварительную версию исчезновения школьниц в Красноярском крае

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Две девочки, пропавшие в Лесосибирске Красноярского края, могли уехать в соседний поселок из-за конфликта с матерью одной из них, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, 7 сентября несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в поселок Колесникова к своей подруге. Сейчас их местонахождение не установлено. Известно, что 9 сентября их заметили в магазине в этой деревне, после чего девочки скрылись.

"Предварительная причина ухода – конфликт с матерью одной из девочек", – заявили в прокуратуре региона.

Отмечается, что на профилактических учетах родители и дети не состояли. В рамках проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с подростками и родителями.

Информация о пропаже девочек в Лесосибирске появилась накануне в соцсетях. Родители школьниц заявлений по данному факту не подавали. На поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по городу Лесосибирску поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних.