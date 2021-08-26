Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве девочки в Тюмени

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней Насти Муравьевой. Она пропала 30 июня, 19 августа останки девочки обнаружили на берегу озера Оброчное примерно в 2,5 километра от ее дома. Расскажем, что известно о предполагаемом преступнике.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Нашли по половику

Подозреваемым в убийстве девочки оказался 40-летний уроженец Сургута Виталий Бережной, сообщили в Следственном комитете (СК). Известно, что в конце нулевых он работал помощником участкового в Нягани. В Тюмень он переехал в 2015 году. Его арендованная квартира находилась недалеко от места жительства Насти, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, мужчина уже дал признательные показания. Ему предъявят обвинение по статье об убийстве малолетнего, сопряженным с изнасилованием.

Следствие утверждает, что подозреваемый расправился с ребенком в день ее пропажи. На допросе мужчина признался, что под действием алкоголя и наркотиков он встретил девочку на лестничной площадке и заманил в квартиру. Там связал ее скотчем, изнасиловал и задушил, рассказал подозреваемый. Тело ребенка мужчина несколько дней хранил в коробке в холодильнике, на берег озера он отнес труп 17 августа, сообщили в СК.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на след подозреваемого удалось выйти по предмету, который нашли вместе с телом ребенка. По ее словам, оно находилось в коробке из-под бытовой техники, завернутое в полиэтилен и кусок половика.

"В ходе кропотливой работы оперативникам удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан", – привели подробности в МВД.

Официальный представитель ведомства добавила, что ДНК подозреваемого в убийстве совпало с образцами на теле Насти Муравьевой. В МВД также показали фрагмент допроса мужчины.





подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени Виталий Бережной Работаю на мебельном производстве. Задержан за убийство несовершеннолетней.

В то же время назначена проверка в отношении руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Александра Кублякова. Ранее дело Насти Муравьевой было передано в центральный аппарат ведомства. Петренко заявила, что Кубляков неэффективно организовал расследование, в том числе поиски ребенка и оперативные мероприятия.

Также председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль дело о пропаже еще восьми детей, которые пропали в Тюмени в разное время с 1997 года. Некоторых из них позже нашли с признаками насильственной смерти. Дело Насти Муравьевой стало последним из подобных случаев, пояснили в СК.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Милый сосед?

Один из волонтеров, который участвовал в поисках Насти Муравьевой, уверяет, что Виталий помогал найти девочку.





волонтер, который принимал участие в поисках Насти Муравьевой Конечно, он был на поисках. Стоял рядом со мной. В основном он тусил в штабе.

Сестра мужчины рассказала РЕН ТВ, что не верит в причастность родственника к убийству.

"Положительный человек, у него семья, двое детей, работяга, трудится. Зарабатывает деньги на жизнь, все, как у всех людей. Нормальная, благополучная семья, никто бы не мог подумать, мне до сих пор кажется, что это какая-то ошибка", – уверена сестра задержанного.

Друг задержанного Александр Зигарь тоже сомневается, что Бережной мог совершить преступление.





Александр Зигарь друг Виталия Бережного На кого угодно, но на него никогда не подумаешь. Он всегда шутил, играл с детьми. Никакой злобы к ним не было. Я до сих в шоке пребываю от случившегося.

Сосед Виталия поделился с журналистами, что мужчина производил очень приятное впечатление.

"Я с ним общался нормально. Года три-четыре он тут жил. Как человек – хороший. Хорошие отношения были. Мы могли с ним постоять, покурить. У него ребенок в Сургуте. Здесь он с девушкой жил, как я понимаю, в гражданском браке. На него нельзя подумать", – считает сосед подозреваемого.

Коллега Бережного Артур Ташкалов в интервью Пятому каналу рассказал, что мужчина на работе вел себя нагловато. Однако недавно он отметил, что Виталий перестал проявлять агрессию и был спокоен.

"Знаете, что как будто что-то ему адреналина дало. Психологическое внутри него что-то произошло, по поведению, если бы начали обыскивать, начали опрашивать, следователи все равно его нашли бы", – считает Ташкалов.

По его словам, на производстве Бережного подозревали в употреблении наркотиков или алкоголя: его часто видели в нетрезвом состоянии.

Другой коллега мужчины в беседе с Life назвал задержанного "нормальным парнем". При этом собеседник издания утверждает, что подозреваемый якобы раньше служил в спецназе.

"Ерунда это полная, просто совпадение такое, что он там арендовал квартиру и жил там, когда с женой поругался, разошелся. А так, он с женщиной взрослой встречался, ерунда это. Его сейчас только прессуют, он весь день в цехе трудится. Бывало, ночевал там", – вспоминает коллега Виталия.

Он добавил, что мужчина действительно любил выпить.

Местные жители утверждают, что в исчезновении Насти Муравьевой и еще восьми детей в Тюмени в разное время с 1997 года есть одна общая черта. Волонтер Валентина Мануйлова рассказала журналистам, что у всех пропавших детей косит глаз.

