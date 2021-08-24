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Происшествия

12:22

Глава СК взял на контроль дело об исчезновении детей в Тюмени

происшествия

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Следственный комитет расследует уголовное дело по материалам СМИ о пропаже еще восьми детей в Тюмени, где недавно нашли убитой пропавшую девочку. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Как уточняется, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела.

"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время. Уголовное дело по статье 105 УК РФ находится в производстве главного следственного управления СК России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предметом внимания Бастрыкина стали озвученные в СМИ данные по обстоятельствам пропажи детей в регионе.

Речь идет о девяти фактах исчезновения несовершеннолетних с 1997 года. Некоторые из пропавших ранее были найдены мертвыми. 19 августа было обнаружено тело исчезнувшей этим летом восьмилетней девочки.

30 июня восьмилетняя девочка вышла гулять из дома на улице Судостроителей и не вернулась домой. Следственный комитет совместно с полицией, волонтерами и местными жителями организовали масштабные поиски пропавшей.

Тело девочки обнаружили на берегу озера Оброчного. Первичные следственные действия показали, что помещенное в пакет тело принадлежит пропавшей. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

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