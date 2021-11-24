Ученые выяснили, какое психическое расстройство увеличивает риск смерти от COVID-19

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Люди с шизофренией умирают от COVID-19 в четыре раза чаще, выяснили ученые Техасского университета. Об этом сообщает "Газета.ру".

Для анализа исследователи использовали данные свыше 2,5 миллиона американцев, из которых 26 600 страдали расстройством настроения, 18 500 – тревожным расстройством, а 3 350 – шизофренией. Эксперты сравнили смертность от коронавируса у исследуемых и психически здоровых людей.

Выяснилось, что расстройства связаны с понижением риска заражения коронавирусом. Однако люди с тревожным расстройством заражались на 5% чаще. При этом у пациентов с шизофренией риск смерти от COVID-19 возрастал в 3,74 раза.

Авторы исследования подчеркнули, что влияние психических расстройств на коронавирус изучается мало, однако это необходимо учитывать при разработке политики взаимодействия с больными.

Ранее Владимир Путин заявил, что правительству РФ следует обратить внимание на работу по созданию вакцины от коронавируса для детей от двух лет. Он привел в пример другие страны, в частности Китай, где подобные препараты уже разрабатываются. Президент добавил, что вакцинация должна быть добровольной, в особенности для детей, однако наличие вакцин должно быть обеспечено в любом случае.

