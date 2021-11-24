Врач рассказал, убивает ли алкоголь вирусы в организме

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что употребление спиртных напитков во время гриппа или простуды не ускоряет процесс выздоровления, а наоборот, дает лишнюю нагрузку на организм.

По словам специалиста, лечиться алкоголем нельзя ни от чего, он не убивает вирусы в организме.





Надежда Чернышова врач-терапевт Он не обладает таким действием. Чистый медицинский спирт обладает местным бактериостатическим действием, если протереть поверхность. Но внутрь это так не работает.

"Алкоголь никак не влияет на причину заболевания и не придает сил. Сколько бы человек ни выпил, его организму придется деактивировать спиртное, выводить, попутно залечивать повреждения тканей печени и мозга, которые уже пострадали от алкоголя. Получается тройная нагрузка на организм", – подчеркнула врач.

Кроме того, терапевт предостерегла от попыток согреться алкогольными напитками, особенно на улице.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если алкоголь выпить на улице, чтобы согреться, то следующим витком будет потеря тепла, переохлаждение и, возможно, дальнейшее обморожение.

"Некоторые считают, что для согрева, придя домой, следует выпить рюмку спиртного, но это не единственный способ восстановить кровообращение – можно принять горячий душ", – подытожила Чернышова.

Ранее терапевт Дмитрий Злобин рассказал, что в период межсезонья укрепить иммунную систему помогут занятия спортом и правильное питание. Кроме того, по словам специалиста, необходимо помнить о бытовых предосторожностях: носить маску, чаще мыть руки и меньше контактировать с людьми с признаками заболевания.

Правильно подобранная одежда также способна уберечь от простуды, добавил эксперт. Для борьбы с переохлаждением лучше отдать предпочтение многослойной одежде и обуви на толстой подошве с утеплителем, порекомендовал терапевт.