Эксперт рассказал, как не заболеть в межсезонье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правильное питание и занятия спортом помогут укрепить иммунитет в период межсезонья. Об этом РИА Новости рассказал терапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Дмитрий Злобин.
"Правила простые: разнообразно питаться, соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, регулярно заниматься спортом, можно и на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек", – перечисляет врач.
Злобин подчеркивает, что для укрепления иммунитета необходимо помнить о бытовых предосторожностях: меньше контактировать с людьми с признаками заболевания, чаще мыть руки, пользоваться антисептиком и носить маску.
Уберечь себя от простуды поможет и правильно подобранная одежда, отмечает специалист. По его мнению, предпочтение лучше отдать многослойной одежде и обуви на толстой подошве с утеплителем, что позволит защитить организм от переохлаждения.
"Наш врожденный, неспецифический иммунитет не сможет со стопроцентной вероятностью уберечь нас от заражения респираторными инфекциями. Но даже если мы заболеем, он позволит легко переболеть и быстро восстановиться", – пояснил терапевт.
Он напоминает, что получить специфический иммунитет помогает вакцинация.
Ранее врач-отоларинголог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Марина Евсикова рассказала, как правильно чихать. По ее словам, делать это необходимо с открытым ртом, чтобы слизь не ушла обратно в горло или в слуховые трубы.
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