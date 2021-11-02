Врач объяснил, как правильно питаться в нерабочие дни

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Россиянам дали советы о питании в нерабочие дни. Рекомендациями поделился главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, в период нерабочих дней гражданам следует отказаться от несбалансированного питания. Он также предупредил, что малоподвижный образ жизни может замедлить ток лимфы и нарушить кровообращение.

"Несбалансированное питание, когда в меню преобладают быстрые углеводы, мало клетчатки и белка, микроэлементов и витаминов, ведет к возникновению застоев в кишечнике и плохому усвоению пищи, снижению иммунитета, накоплению лишних килограммов", – приводит слова Тяжельникова РИА Новости.

Специалист также посоветовал на период ограничений отказаться от алкоголя. Такой способ расслабления, по мнению эксперта, способствует набору веса, а также влечет дополнительную нагрузку на сердце и печень.

"В случае алкогольного отравления, что нередко случается при потере чувства меры или выборе некачественных напитков, вы можете быть выбиты из рабочего графика на долгое время", – предупредил Тяжельников.

Вместо этого врач посоветовал укрепить организм сбалансированным питанием. В частности, стоит отдать предпочтение домашней пище для всей семьи.

"Это не только полезно, но и создаст хорошее настроение. Добавляйте больше продуктов, содержащих витамин С, – это клюква, брусника, лимон и другие", – заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о вреде пассивного отдыха в нерабочую неделю. По словам врача, такое времяпрепровождение может вызвать апатию и вялость.

Почти две трети жителей столицы планируют провести нерабочие дни дома, при этом 36% москвичей рассчитывают посвятить свободное время прогулкам. Такими данными ранее поделились аналитики компании IFORS Research.