Микробиолог рассказала о необычных способах лечения депрессии

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Немецкие ученые практикуют радикальные методы лечения депрессивных состояний, связанные с применением электрошоковой терапии, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам специалиста, несмотря на то что такие способы лечения считаются негуманными, результаты их применения открыто публикуются в научных журналах. Баранова призналась, что статья ученых из Германии, опубликованная в журнале Frontiers in Psychology, повергла ее в шок.

"Там говорится о результатах 3 тысяч (хочется надеяться, что добровольных) сессий электрошоковой терапии, встряхнувшей мозг у 157 больных депрессией", – заявила она.

Баранова напомнила, что электрошоковая терапия широко применялась в европейских странах еще в недавнем времени. В частности, об этом факте повествуют роман Кена Кизи "Над кукушкиным гнездом" и его экранизация.

"Как сообщают нам ученые, никто не умер и даже почти не пострадал... Зато помогало, говорят ученые, <...> прямо от всего: и от депрессии, и от суицидальных мыслей", – отметила Баранова.

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