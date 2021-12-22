Психотехнолог рассказал, что такое эффект замочной скважины

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Психотехнолог Сергей Маркелов рассказал, что такое эффект замочной скважины, почему людей привлекают скандалы и что заставляет пользователей в соцсетях обсуждать знаменитостей. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Эффект замочной скважины значит, что жизнь простых людей, наша личная жизнь – это скучноватая история. Она интересная, но мы в ней живем, мы к ней привыкли, а жизнь на 90% – это наши привычки. Мы привыкли к способу жизни, утру, кофе, обеду, кругу знакомых, которым можем всегда позвонить. То есть это рутина. Но природа нашего разума, поведения – это феномен любознательности", – объяснил эксперт.
По его словам, люди ищут новое, поскольку получают эмоции и чувствуют себя более живыми в этот момент. Тогда и наступает эффект замочной скважины, то есть людям хочется подглядеть что-то у других.
Обычному человеку интересно, что за забором, что можно узнать из того, чего он не знал. Тогда, по мнению эксперта, начинаются обсуждения. Маркелов заметил, что именно поэтому эффект замочной скважины хорошо проявляется во внимании к известным людям.
Ранее врач-психиатр, психотерапевт Виктория Жаденова рассказала, что одной из основных причин стресса и тревожности являются социальные сети. Люди, проводящие в них час и более, чаще сталкиваются с тревогой и депрессией из-за постоянного сравнения с другими людьми.
"Доктор 24": телесные проявления депрессии
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