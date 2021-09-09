Врач рассказал, чем опасны арбузные корки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, в чем опасность арбузных корок. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам специалиста, лучше не есть белую часть мякоти и не использовать для варки каких-либо блюд арбузные корки.
"Дело в том, что именно корки и мякоть рядом с ними сохраняют наибольшую концентрацию гербицидов и пестицидов, которые применяются на полях. Желательно съесть только красную мякоть и вообще внимательно отнестись к выбору арбузов", – отметил Кутушов.
По словам специалиста, арбуз должен хорошо пахнуть, быть красного или розового цвета без ярких прожилок. Он отметил, что арбузы, содержащие большое количество нитритов, не имеют ровной красивой мякоти.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллега невролог Дмитрий Шубин рассказали, что полезнее – дыня или арбуз. Специалисты отметили, что в среднем в 100 граммах дыни и арбуза содержится две чайные ложки сахара, а астраханские сорта арбуза еще слаще.
Дыня содержит большое количество воды, клетчатки, в ней содержится прилично сахара, но в дыне есть витамин A. В арбузе же есть только сахар, пояснили специалисты.
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