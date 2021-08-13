Врач рассказала, почему опасно злоупотреблять арбузом и дыней

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Высокий гликемический индекс арбузов и дынь может привести к метаболическим нарушениям. Об этом главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости.

По мнению Стародубовой, любому человеку стоит придерживаться принципов здорового питания, ключевым моментом которого является разнообразие. Диетолог пояснила, что есть арбуз и дыню на диете для похудения можно. Однако придерживаться такой монодиеты не рекомендуется.

"Злоупотребление арбузами и дынями, с учетом их высокого гликемического индекса, может привести к метаболическим нарушениям, и в качестве монодиеты не рекомендуется для лечения или профилактики ожирения", – сказала Стародубова.

Специалист прокомментировала предположение о том, что арбузы и дыни полезны для спортсменов. Диетолог подчеркнула, что всем людям, в том числе и занимающимся спортом, стоит придерживаться здорового, сбалансированного питания. Именно поэтому в ежедневном меню должны присутствовать все группы продуктов питания, в том числе и сезонные овощи и фрукты, включая арбуз и дыню.

Ранее Стародубова рассказала о суточной норме арбуза и дыни. По мнению специалиста, в день стоит съедать до 400–750 граммов бахчевых культур. В качестве альтернативы можно выпить 150 миллилитров сока из этих плодов.