Врач предупредила о неожиданной опасности арбуза для гипертоников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 рассказала, что употребление арбуза способно понижать давление.
По словам эксперта, большое количество нитратов, которое в нем содержится, расширяет сосудистую стенку и не дает ей спазмироваться.
"Еще в арбузе много калия. Он является мочегонным минералом, и когда у нас снижается объем жидкости, значит, будет понижаться давление", – объясняет Соломатина.
Тем не менее специалист предупреждает, что, если съесть слишком много арбуза, давление сначала повысится. Понизится оно лишь тогда, когда жидкость выйдет из организма. Поэтому арбуз не нужно использовать как лекарство при гипертонии, лучше обратиться к врачу.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала об опасности чрезмерного употребления ранних арбузов. По ее словам, для ускорения созревания этих ягод вне сезона могут использовать химикаты. Если съесть небольшое количество такого арбуза, то ничего не случится, однако злоупотребление способно вызвать отравление. В частности, болевые ощущения в области желудка, тошноту и рвоту.
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