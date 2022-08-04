Нутрициолог назвала полезные свойства крыжовника

Фото: Москва 24/Полина Бреева
Крыжовник – самая полезная ягода, растущая на огородах россиян, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на иммунодиетолога и нутрициолога Анну Шутову.
Главным преимуществом крыжовника, по словам эксперта, является высокая концентрация витамина С. Его в крыжовнике в 3–4 раза больше, чем в малине и чернике. В спелых ягодах витамина С гораздо больше, чем в недозрелых.
"И это именно тот витамин С, который максимально усвоит наш организм, так как находится он там в окружении флавоноидов с их бесценными антиоксидантными свойствами", – сказала Шутова.
Нутрициолог отметила, что природный витамин С может помочь решить проблемы с кишечником и избавиться от запора.
Крыжовник также обладает высоким содержанием антиоксидантов. Единственная ягода, близкая к крыжовнику по содержанию антиоксидантов, – асаи. В ней концентрация ниже на 1,5 раза, уточнила эксперт.
Шутова также отнесла ягоды к природным антидепрессантам, поскольку в них содержится большое количество магния и витаминов группы В.
"А уже в ходе современных исследований ученые выяснили, что экстракты, добытые из ягод крыжовника, способны снижать активность множества вирусов: штаммов гриппа, герпеса, гепатита B и прочих. Предположительно, этот эффект обусловлен наличием фенолов и некоторых других активных веществ", – рассказала эксперт.
Листья и ветки растения также обладают полезными свойствами. Молодые ветви используют для приготовления чаев и настоев. Напитки помогут ускорить обмен веществ, повысить иммунитет, избавиться от отеков при проблемах с почками, при вялом пищеварении и при ревматизме, объяснила Шутова.
Нутрициолог добавила, что людям, страдающим язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, не следует употреблять кислые ягоды крыжовника. Семена ягод могут стать причиной обострения заболеваний.
Ранее шеф-повар Анатолий Крюков предложил россиянам приготовить напитки с сезонными ягодами, в числе которых есть и рецепты с крыжовником. По совету специалиста можно сварить, например, компот из смородины и крыжовника. Понадобится 200 граммов красной смородины и 100 граммов черной, 200 граммов крыжовника, 50 граммов мелиссы, цедра одного лимона, 200 граммов сахара и четыре-пять литров воды.
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