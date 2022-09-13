Эндокринолог рассказала, чем опасен повышенный кальций в крови

Уровень кальция в крови может подниматься выше нормы по самым разным причинам. В том числе при серьезной эндокринной патологии – гиперпаратиреозе. Рассказываем, чем он опасен, какими симптомами сопровождается и как его вовремя диагностировать.

Частая патология

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кальций необходим нашему организму, без него ни один из основных жизненных процессов не может протекать нормально. Особенно важен этот микроэлемент для здоровья и крепости костей, рассказала Москве 24 эндокринолог Марина Берковская.

"Как правило, пациентов радуют повышенные показатели кальция в биохимическом анализе крови. Они считают, что переломов и заболеваний костей можно не бояться. На самом деле все наоборот", – отметила врач.

Наиболее частой причиной повышенного кальция в крови становится первичный гиперпаратиреоз (избыток паратгормона). Среди проблем с эндокринной системой он занимает третье место после сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы.





Марина Берковская эндокринолог Женщины страдают от гиперпаратиреоза в три раза чаще мужчин. Также в зоне риска люди старше 50 лет. Хотя развиться патология может в любом возрасте.

Избыточная продукция паратгормона плоха тем, что приводит к вымыванию кальция из костей, усиленному выведению его с мочой, а также отложению во внутренних органах. Поэтому в крови, сосудах, почках этого вещества становится много. В костях же, наоборот, – мало.

Опасные осложнения

При гиперпаратиреозе патологические изменения происходят в первую очередь в костной ткани и почках. Если говорить о ярко выраженных проявлениях патологии, то человека могут беспокоить хронические боли в теле, усиливающиеся при надавливании, отметила врач.

Даже без травм начинают появляться переломы, особенно ребер, костей таза и нижних конечностей. Причем потом они долго и трудно заживают.





Марина Берковская эндокринолог Из-за нехватки кальция развивается остеопороз (снижение плотности костей) и деформация скелета. Может появиться "килевидная" грудная клетка, измениться форма тазовой области с формированием "утиной" походки и начаться разрастание костной ткани.

При гиперпаратиреозе кальций в избыточном количестве удаляется из организма через почки, поэтому в выводящих путях образуются камни. В результате развивается мочекаменная болезнь. Часто она имеет отягченный характер: колики и развитие почечной недостаточности.

Кроме этого, избыток кальция в крови может привести к патологиям со стороны желудочно-кишечного тракта: язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, холециститу (воспалению стенок желчного пузыря) и панкреатиту (воспалению поджелудочной железы).





Марина Берковская эндокринолог Гиперпаратиреоз бьет по всем системам организма. Поэтому среди симптомов заболевания могут быть мышечная слабость, аритмия, депрессия, ожирение и инсулинорезистентность (нарушение метаболического ответа на инсулин).

Однако все эти симптомы у человека необязательно появляются сразу. Довольно часто гиперпаратиреоз протекает без каких-либо признаков. При этом он продолжает прогрессировать и может дать осложнения лишь с течением времени.

Как выявить проблему?

Даже если у человека нет ни одного из перечисленных симптомов, врач рекомендует сдать биохимический анализ крови, включающий кальций. Проводить процедуру в качестве профилактики можно один раз в год.

Гиперпаратиреоз – лишь самая частая причина повышенного кальция в крови. Триггером могут оказаться другие эндокринные расстройства и даже онкологические заболевания.

Нормальный диапазон концентрации кальция в крови составляет 2,1–2,6 ммоль на литр. Показатели выше должны вызывать подозрение. В таком случае необходимо обязательно обратиться к эндокринологу и пройти дополнительные обследования.