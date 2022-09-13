Эндокринолог рассказала, чем опасен повышенный кальций в крови

Уровень кальция в крови может подниматься выше нормы по самым разным причинам. В том числе при серьезной эндокринной патологии – гиперпаратиреозе. Рассказываем, чем он опасен, какими симптомами сопровождается и как его вовремя диагностировать.
Частая патология
Кальций необходим нашему организму, без него ни один из основных жизненных процессов не может протекать нормально. Особенно важен этот микроэлемент для здоровья и крепости костей, рассказала Москве 24 эндокринолог Марина Берковская.
"Как правило, пациентов радуют повышенные показатели кальция в биохимическом анализе крови. Они считают, что переломов и заболеваний костей можно не бояться. На самом деле все наоборот", – отметила врач.
Наиболее частой причиной повышенного кальция в крови становится первичный гиперпаратиреоз (избыток паратгормона). Среди проблем с эндокринной системой он занимает третье место после сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы.
Избыточная продукция паратгормона плоха тем, что приводит к вымыванию кальция из костей, усиленному выведению его с мочой, а также отложению во внутренних органах. Поэтому в крови, сосудах, почках этого вещества становится много. В костях же, наоборот, – мало.
Опасные осложнения
При гиперпаратиреозе патологические изменения происходят в первую очередь в костной ткани и почках. Если говорить о ярко выраженных проявлениях патологии, то человека могут беспокоить хронические боли в теле, усиливающиеся при надавливании, отметила врач.
Даже без травм начинают появляться переломы, особенно ребер, костей таза и нижних конечностей. Причем потом они долго и трудно заживают.
При гиперпаратиреозе кальций в избыточном количестве удаляется из организма через почки, поэтому в выводящих путях образуются камни. В результате развивается мочекаменная болезнь. Часто она имеет отягченный характер: колики и развитие почечной недостаточности.
Кроме этого, избыток кальция в крови может привести к патологиям со стороны желудочно-кишечного тракта: язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, холециститу (воспалению стенок желчного пузыря) и панкреатиту (воспалению поджелудочной железы).
Однако все эти симптомы у человека необязательно появляются сразу. Довольно часто гиперпаратиреоз протекает без каких-либо признаков. При этом он продолжает прогрессировать и может дать осложнения лишь с течением времени.
Как выявить проблему?
Даже если у человека нет ни одного из перечисленных симптомов, врач рекомендует сдать биохимический анализ крови, включающий кальций. Проводить процедуру в качестве профилактики можно один раз в год.
Гиперпаратиреоз – лишь самая частая причина повышенного кальция в крови. Триггером могут оказаться другие эндокринные расстройства и даже онкологические заболевания.
Нормальный диапазон концентрации кальция в крови составляет 2,1–2,6 ммоль на литр. Показатели выше должны вызывать подозрение. В таком случае необходимо обязательно обратиться к эндокринологу и пройти дополнительные обследования.