Синоптик заявил, что минувший апрель стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Апрель 2023 года занял пятое место в рейтинге самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик заявил, что такие погодные условия встречаются раз в тридцать лет, а для столицы апрель стал одним из самых необычных месяцев.

"Учитывая длительную историю инструментальных наблюдений, это означает, что такой теплый апрель наблюдается один раз в 30 лет", – сказал Вильфанд.

Этот апрель также стал одним из самых светлых, он делит первое и второе места с тем же месяцем 2014 года, отметил синоптик.

"Если говорить более профессионально – это означает, что в апреле примерно 1,4 тысячи килолюксов в час было зафиксировано. Это рекордное значение", – пояснил он.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщала, что теплая погода вернется в столицу уже 9 мая. По ее словам, температура воздуха днем будет около 13–15 градусов, ночью – около 5–8 градусов.



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