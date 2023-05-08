Синоптик рассказал, когда воздух прогреется до плюс 22 градусов в Москве

Фото: Москва 24/Станислав Яковлев

Жителей и гостей Москвы ожидает потепление до 20 градусов к 12 мая, а 13 и 14 мая температура составит до плюс 22 градусов. Об этом "Вечерней Москве" сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Нас ждет замечательная весенняя майская погода, однородная и с высоким давлением. 9 мая мы ожидаем около 15 градусов тепла днем. Потом каждый день начнется постепенное прибавление в температуре, и уже в пятницу нас ждет плюс 20 градусов", – подчеркнул он.

По словам синоптика, нынешнюю погоду нельзя назвать летней. Метеоролог отметил, что летних ливней и температуры выше 22 градусов не прогнозируется. Он добавил, что на сегодняшний день в Москве повторяется ситуация апреля.

"Есть опасность возникновения засушливых условий, а также повышенная пожароопасность. Особенно риски пожаров повышаются в выходные", – предупредил Шувалов.

Ранее Михаил Леус сообщил, что москвичей ожидает небольшое потепление в понедельник, 8 мая. Столица будет находиться под влиянием восточной периферии скандинавского антициклона. По словам метеоролога, столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 12 градусов.

В московском регионе прошедшей ночью температура опустилась до минус 4 градусов