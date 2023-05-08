Москвичам пообещали небольшое потепление 8 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ожидает небольшое потепление в понедельник, 8 мая. Столица будет находиться под влиянием восточной периферии скандинавского антициклона, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В зоне его влияния будут проплывать разрозненные облачные поля, которые уже не смогут стать причиной осадков, а термометры добавят к своим показаниям еще пару градусов", – подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 12 градусов. Погода окажется ясной, а атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, добавил он.

До этого говорилось, что 8 мая в столице и области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 11 до 13 градусов, по области – от 8 до 13 градусов, отметил Гидрометцентр России.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что к концу этой недели температура будет составлять до 22 градусов. По его словам, 9 мая температура под утро будет колебаться от -2 до 3 градусов, однако уже днем воздух прогреется до 11–16 градусов.

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