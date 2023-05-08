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06:27

Общество

Москвичам рассказали о погоде 8 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 8 мая, в столице и области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 11 до 13 градусов, по области – от 8 до 13 градусов.

Северо-западный и северный ветра будут дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что ночь на прошлое воскресенье в Подмосковье стала самой холодной в мае за последние 24 года. Специалист центра прогноза погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха опустилась до 1,3 градуса мороза.

При этом к концу текущей недели температура может повыситься до 22 градусов. Такую погоду следует ожидать в выходные 13–14 мая, рассказал Тишковец.

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