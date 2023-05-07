Минувшая ночь в Подмосковье стала самой холодной в мае за последние 24 года

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В ночь на 7 мая температура воздуха в Подмосковье опустилась до 1,3 градуса мороза. Об этом в своем телеграм-канале сообщил специалист центра прогноза погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минувшая ночь ознаменовалась заморозкам и, которые 7 мая случаются в Москве не чаще 1 раза в 25 лет", – сообщил специалист.

Температурные данные зафиксировала метеостанция на ВДНХ. До этого низкую температуру в мае удалось зафиксировать в 1942 году (2 градуса мороза), 1953 году (1,4 градуса мороза), в 1999 году (один градус мороза). При этом рекордное среди перечисленных значений было установлено в Москве.

Самое низкое температурное значение минувшей ночью зафиксировали в Клину (5 градусов мороза). Ниже нуля температура также опускалась в Волоколамске (-4,6), Наро-Фоминске (-4,5) и других населенных пунктах Московской области.

"Это климатическая норма для ночных температур марта", – пояснил синоптик.

В ночь на 8 мая в Подмосковье вновь ожидаются заморозки. Воздух остынет до двух градусов мороза.

В дневное время суток в Москве температура воздуха зафиксируется на отметке от 8 до 10 градусов тепла, в Московской области – от 5 до 10 градусов тепла. Погода будет облачной и без осадков. Скорость порывов ветра не превысит 11 метров в секунду.



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