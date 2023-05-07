Москвичам рассказали о погоде 7 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 7 мая, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов, по области – от 5 до 10 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Оранжевый уровень опасности из-за заморозков будет действовать в Москве до полуночи вторника, 9 мая. В ночные и утренние часы в столице столбики термометров могут показать до -2 градусов, в области – до -5 градусов.

В некоторых районах Москвы заметили снег. В поселении Марушкинское снегопад сопровождался порывистым ветром.

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